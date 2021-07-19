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Китай тайно испытал многоразовый космический корабль

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Китай, Понедельник 19 июля 2021 23:42
Китай тайно испытал многоразовый космический корабль Фото: Китай тайно испытал многоразовый космический корабль (twitter.com/chinaspacenews)
Автор: Сергей Пышкин

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила об успешном тестировании нового космического корабля. О полете стало известно только сегодня, через несколько дней после запуска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу China Aerospace Science and Technology.

Сейчас известно, что запуск суборбитального корабля осуществлялся на северо-западе Китая с космодрома Цзюцюань, а приземлился он на территории аэродрома Внутренней Монголии.

В частности, Китай не спешит предоставлять никаких сведений относительно тестирования, или же делиться характеристиками конструкции. Также неизвестна ни продолжительность полета корабля, ни высота которой ему удалось достичь. Известно лишь то, что корабль взлетел вертикально, а приземлился, как и обычные самолеты - горизонтально.

Китай тайно испытал многоразовый космический корабльФото: график запуска одного из планируемых Китаем космических самолетов в 2016 году (thedrive.com)

Пресс-служба китайской аэрокосмической научно-технической корпорации отмечает, что испытания коробля были важным шагом, чтобы превратить страну из "обычной космической державы" в "великую космическую державу".

Стоит отметить, что обозреватели убеждены в том, что космический корабль может быть частью коммерческой программы, или же может использоваться в военных целях.

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