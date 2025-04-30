Китай таємно звільнив частину американських товарів від 125%-вих мит, - Reuters

За даними джерел агентства, влада Китаю почала формування переліку американських товарів, які будуть звільнені від дії підвищених мит у 125%.

Йдеться про так званий "білий список", наявність якого раніше публічно не підтверджувалася. Компанії, що імпортують критично важливу продукцію зі США, отримують індивідуальні повідомлення від китайських чиновників про можливість виключення з-під дії мит.

Мита зберігаються, але робляться винятки

Пекін зберігає публічну риторику жорсткого протистояння, підкреслюючи, що не поступиться в торговельній війні без скасування 145% американських мит. Однак за лаштунками робляться практичні кроки з ослаблення тиску на власну економіку.

Влада вже звільнила від мит низку товарів, зокрема фармацевтичну продукцію, мікросхеми та двигуни для літаків. Тепер перелік розширюється, і деякі компанії отримали повідомлення, що їхня продукція може бути виключена з режиму тарифів.

Компанії отримують індивідуальні повідомлення

Одне з джерел, що працює у фармацевтичній компанії, повідомило, що їх повідомив уряд району Пудун у Шанхаї. Компанія раніше зверталася за винятком, оскільки залежить від американських технологій під час виробництва.

За словами співрозмовника, Китаю, як і раніше, необхідні технології зі США. Інші фірми, за даними джерел, були запрошені в приватному порядку зв'язатися з владою, щоб уточнити, чи поширюється звільнення від мит на їхню продукцію.

Пекін збирає дані про збитки від торгової війни

Крім адресної допомоги, Китай збирає інформацію про реальний вплив торгової війни на бізнес. У Східному Китаї представники влади провели зустріч з іноземними бізнес-асоціаціями, запропонувавши їм ділитися випадками серйозних наслідків тарифного тиску. Аналогічні кроки робляться і на місцях: адміністрація міста Сяминь надіслала місцевим текстильним і напівпровідниковим компаніям опитувальник щодо масштабів шкоди від тарифів і характеру торгівлі зі США.

Сигнал для діалогу, незважаючи на жорсткі заяви

Незважаючи на офіційну жорстку позицію, дії Пекіна свідчать про спробу знизити напруженість і зберегти ключові поставки. На цьому тлі Китай зняв мита на імпорт етану зі США - крок, продиктований тим, що альтернативних постачальників просто немає.