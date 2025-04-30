Китай таємно звільнив частину американських товарів від 125%-вих мит, - Reuters

Поки Пекін заявляє про готовність "боротися до кінця" в тарифній війні зі США, китайські компанії отримують несподівані послаблення: товари, критично важливі для бізнесу, можуть бути звільнені від мит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства, влада Китаю почала формування переліку американських товарів, які будуть звільнені від дії підвищених мит у 125%.
Йдеться про так званий "білий список", наявність якого раніше публічно не підтверджувалася. Компанії, що імпортують критично важливу продукцію зі США, отримують індивідуальні повідомлення від китайських чиновників про можливість виключення з-під дії мит.
Пекін зберігає публічну риторику жорсткого протистояння, підкреслюючи, що не поступиться в торговельній війні без скасування 145% американських мит. Однак за лаштунками робляться практичні кроки з ослаблення тиску на власну економіку.
Влада вже звільнила від мит низку товарів, зокрема фармацевтичну продукцію, мікросхеми та двигуни для літаків. Тепер перелік розширюється, і деякі компанії отримали повідомлення, що їхня продукція може бути виключена з режиму тарифів.
Одне з джерел, що працює у фармацевтичній компанії, повідомило, що їх повідомив уряд району Пудун у Шанхаї. Компанія раніше зверталася за винятком, оскільки залежить від американських технологій під час виробництва.
За словами співрозмовника, Китаю, як і раніше, необхідні технології зі США. Інші фірми, за даними джерел, були запрошені в приватному порядку зв'язатися з владою, щоб уточнити, чи поширюється звільнення від мит на їхню продукцію.
Крім адресної допомоги, Китай збирає інформацію про реальний вплив торгової війни на бізнес. У Східному Китаї представники влади провели зустріч з іноземними бізнес-асоціаціями, запропонувавши їм ділитися випадками серйозних наслідків тарифного тиску. Аналогічні кроки робляться і на місцях: адміністрація міста Сяминь надіслала місцевим текстильним і напівпровідниковим компаніям опитувальник щодо масштабів шкоди від тарифів і характеру торгівлі зі США.
Незважаючи на офіційну жорстку позицію, дії Пекіна свідчать про спробу знизити напруженість і зберегти ключові поставки. На цьому тлі Китай зняв мита на імпорт етану зі США - крок, продиктований тим, що альтернативних постачальників просто немає.
Президент США Дональд Трамп днями заявив, що торговельна угода з Китаєм може бути досягнута, "але вона буде справедливою". Поки ж обидві сторони шукають способи пом'якшити наслідки конфлікту - кожна на своїх умовах.
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