Китай тайно освободил часть американских товаров от 125%-ных пошлин, - Reuters

По данным источников агентства, власти Китая начали формирование перечня американских товаров, которые будут освобождены от действия повышенных пошлин в 125%.

Речь идет о так называемом "белом списке", наличие которого ранее публично не подтверждалось. Компании, импортирующие критически важную продукцию из США, получают индивидуальные уведомления от китайских чиновников о возможности исключения из-под действия пошлин.

Пошлины сохраняются, но делаются исключения

Пекин сохраняет публичную риторику жесткого противостояния, подчеркивая, что не уступит в торговой войне без отмены 145% американских пошлин. Однако за кулисами предпринимаются практические шаги по ослаблению давления на собственную экономику.

Власти уже освободили от пошлин ряд товаров, включая фармацевтическую продукцию, микросхемы и двигатели для самолетов. Теперь перечень расширяется, и некоторые компании получили уведомления, что их продукция может быть исключена из режима тарифов.

Компании получают индивидуальные уведомления

Один из источников, работающий в фармацевтической компании, сообщил, что их уведомило правительство района Пудун в Шанхае. Компания ранее обращалась за исключением, так как зависит от американских технологий при производстве.

По словам собеседника, Китаю по-прежнему необходимы технологии из США. Другие фирмы, по данным источников, были приглашены в частном порядке связаться с властями, чтобы уточнить, распространяется ли освобождение от пошлин на их продукцию.

Пекин собирает данные об ущербе от торговой войны

Помимо адресной помощи, Китай собирает информацию о реальном влиянии торговой войны на бизнес. В Восточном Китае представители властей провели встречу с иностранными бизнес-ассоциациями, предложив им делиться случаями серьезных последствий тарифного давления. Аналогичные шаги предпринимаются и на местах: администрация города Сямынь направила местным текстильным и полупроводниковым компаниям опросник о масштабах ущерба от тарифов и характера торговли с США.

Сигнал для диалога, несмотря на жесткие заявления

Несмотря на официальную жесткую позицию, действия Пекина говорят о попытке снизить напряженность и сохранить ключевые поставки. На этом фоне Китай снял пошлины на импорт этана из США - шаг, продиктованный тем, что альтернативных поставщиков попросту нет.