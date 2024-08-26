Китай та Саудівська Аравія припинили постачання ізоціанатів до Росії

Китайський хімічний гігант Wanhua Chemical Group і саудівська компанія Sadara Chemical припинили постачання ізоціанатів (MDI) до Росії. Цей хімічний продукт широко застосовується в автомобільній промисловості, будівництві, виробництві побутової техніки та інших галузях. Росія повністю залежить від імпорту MDI, і після введення Євросоюзом 14-го пакету санкцій, компанії з ЄС, США та Японії також припинили його експорт до РФ.

Варто зазначити, що особливістю MDI є дуже короткий термін його зберігання, тому це унеможливлює більш тривалі в часі постачання через посередників з третіх країн, які допомагають РФ обходити санкції.

У 2014 році Росія планувала запустити власне виробництво MDI, але за 10 років не було збудовано жодного повноцінного заводу.

Через відмову Китаю та Саудівської Аравії експортувати MDI до РФ, 20 найбільших представників російського автопрому, будівельних компаній та виробників побутової техніки написали спільний лист до уряду з проханням вжити термінових заходів.

"Це рішення стало шоком для галузі, оскільки, враховуючи обмеженість ресурсів учасників ринку та обмежений термін придатності MDI, збереження такого стану справ протягом наступних кількох місяців буде пов'язане з ризиком зупинення виробництва та банкрутства підприємств", – цитує видання витяг з листа керівників російських компаній.

Санкції США проти Росії

23 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії, а також проти посередників з низки країн, які допомагали РФ обходити санкції та постачали деталі для літаків "Су". Це ОАЕ, Гонконг, Туреччина, Казахстан, Киргизстан та Китай.

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