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Китай и Саудовская Аравия прекратили поставки изоцианатов в Россию

Иллюстративное фото: Китай и Саудовская Аравия перестали поставлять изоцианаты в Россию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Компании из Китая и Саудовской Аравии перестали поставлять в Россию изоцианаты. Россия зависит от поставок на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Китайский химический гигант Wanhua Chemical Group и саудовская компания Sadara Chemical прекратили поставки изоцианатов (MDI) в Россию. Этот химический продукт широко применяется в автомобильной промышленности, строительстве, производстве бытовой техники и других отраслях. Россия полностью зависит от импорта MDI, и после введения Евросоюзом 14-го пакета санкций компании из ЕС, США и Японии также прекратили его экспорт в РФ.

Следует отметить, что особенностью MDI является очень короткий срок его хранения, поэтому это делает невозможным более длительные по времени поставки через посредников из третьих стран, которые помогают РФ обходить санкции.

В 2014 году Россия планировала запустить собственное производство MDI, но за 10 лет не было построено ни одного полноценного завода.

Из-за отказа Китая и Саудовской Аравии экспортировать MDI в РФ, 20 крупнейших представителей российского автопрома, строительных компаний и производителей бытовой техники написали совместное письмо правительству с просьбой принять срочные меры.

"Это решение стало шоком для отрасли, поскольку, учитывая ограниченность ресурсов участников рынка и ограниченный срок годности MDI, сохранение такого положения дел в течение следующих нескольких месяцев будет связано с риском остановки производства и банкротства предприятий", – цитирует издание выписку из письма руководителей российских. компаний.

Санкции США против России

23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России, а также против посредников из ряда стран, помогавших РФ обходить санкции и поставляли детали для самолетов "Су". Это ОАЭ, Гонконг, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Китай.

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