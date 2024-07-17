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Китай та Росія розпочали військово-морські навчання у Південно-Китайському морі

Китай, Середа 17 липня 2024 08:48
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Китай та Росія розпочали військово-морські навчання у Південно-Китайському морі Фото: Китай та Росія розпочали навчання у Південно-Китайському морі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай та Росія розпочали військово-морські навчання з бойовими стрільбами у Південно-Китайському морі. За останні роки дві країни зміцнили військові та торговельні зв'язки після запровадження санкцій США щодо обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань, повідомила державна газета Китаю Global Times з посиланням на Військово-морські сили армії Китаю.

Російські ЗМІ повідомляють про плани провести артилерійські стрілянини у рамках спільних навчань.

Навчання пройшли після завершення окремого спільного військово-морського патрулювання в північній частині Тихого океану, в якому брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії, включаючи два корвети.

Ван Гуанчжен з Південного театру військових дій ВМС Китаю повідомив китайському державному телеканалу CCTV, що: "спільне китайсько-російське патрулювання сприяло поглибленню практичної співпраці між двома країнами у багатьох напрямках та областях".

У повідомленні йдеться, що в понеділок суди, що беруть участь, вийшли з військово-морського порту Чжаньцзян у провінції Гуандун на півдні Китаю.

Претензії Китаю

Китай претендує на контроль майже над усім Південно-Китайським морем, включаючи спірну Другу мілину Томаса, де Філіппіни тримають іржавий військовий корабель, який вони навмисно посадили на мілину в 1999 році, щоб підкріпити свої морські домагання, і який став центральною точкою недавнього протистояння між двома країнами.

Зростання напруженості змусило офіційних осіб США нагадати Пекіну, що їхні зобов'язання за договором про взаємну оборону з Філіппінами непорушні.

Відносини між Москвою та Пекіном

Китай та Росія оголосили про партнерство "без обмежень" у 2022 році, коли президент Володимир Путін відвідав Пекін лише за кілька днів до вторгнення в Україну. Китай досі не засудив вторгнення та збільшив експорт до Росії, допомагаючи Москві утримувати на плаву свою військову економіку.

За даними китайської митниці, в рамках партнерства "без обмежень" обсяг двосторонньої торгівлі в 2023 році досяг рекордних 240,1 млрд доларів, що на 26,3% більше, ніж роком раніше.

Тим часом, за даними китайської митниці, обсяг торгівлі між Китаєм та США минулого року скоротився на 11,6% до 664,5 млрд доларів.

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