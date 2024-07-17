Китай и Россия начали военно-морские учения в Южно-Китайском море

Китай и Россия начали военно-морские учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море. За последние годы две страны укрепили военные и торговые связи после введения санкций США в отношении обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обе страны должны были задействовать не менее трех кораблей для трехдневных учений, сообщила государственная газета Китая Global Times со ссылкой на Военно-морские силы армии Китая.

Российские СМИ сообщают о планах провести артиллерийские стрельбы в рамках совместных учений.

Учения прошли после завершения отдельного совместного военно-морского патрулирования в северной части Тихого океана, в котором, участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включая два корвета.

Ван Гуанчжэн из Южного театра военных действий ВМС Китая сообщил китайскому государственному телеканалу CCTV, что: "совместное китайско-российское патрулирование способствовало углублению практического сотрудничества между двумя странами во многих направлениях и областях".

В сообщении говорится, что в понедельник участвующие суда вышли из военно-морского порта Чжаньцзян в провинции Гуандун на юге Китая.

Претензии Китая

Китай претендует на контроль почти над всем Южно-Китайским морем, включая спорную Вторую отмель Томаса, где Филиппины держат ржавый военный корабль, который они намеренно посадили на мель в 1999 году, чтобы подкрепить свои морские притязания, и который стал центральной точкой недавнего противостояния между двумя странами.

Растущая напряженность заставила официальных лиц США напомнить Пекину, что их обязательства по договору о взаимной обороне с Филиппинами незыблемы.

Отношения между Москвой и Пекином

Китай и Россия объявили о партнерстве "без ограничений" в 2022 году, когда президент Владимир Путин посетил Пекин всего за несколько дней до вторжения в Украину. Китай до сих пор не осудил вторжение и увеличил экспорт в Россию, помогая Москве удерживать на плаву свою военную экономику.

По данным китайской таможни, в рамках партнерства "без ограничений" объем двусторонней торговли в 2023 году достиг рекордных 240,1 млрд долларов, что на 26,3% больше, чем годом ранее.

Между тем, по данным китайской таможни, объем торговли между Китаем и США в прошлом году сократился на 11,6% до 664,5 млрд долларов.