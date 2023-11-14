Китай та Росія допомагають КНДР розширювати її військовий потенціал, - глава Пентагону

Держави-члени ООН, які забезпечують дотримання перемир'я у Корейській війні, стурбовані тим, що Китай та РФ допомагають Північній Кореї розширювати її військовий потенціал, дозволяючи Пхеньяну обходити санкції ООН.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми глибоко занепокоєні тим, що Китай і Росія допомагають КНДР розширювати свої можливості, і дозволяють їй ухилятися від санкцій Ради Безпеки ООН", - сказав Остін на зустрічі міністрів оборони та представниками 17 країн, які входять до складу Командування ООН – органу, що спостерігає за перемир'ям .

Він також зазначив, що США та інші країни-члени ООН стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між Росією та КНДР, а також передачі Північною Кореєю озброєння Росії, яке використовується у вторгненні в Україну.

Що передувало

17 країн-членів Командування ООН, у тому числі США, Британія, Австралія та Туреччина, направили війська або надали медичну допомогу під час Корейської війни 1950-53 років. Створене в 1950 році, Командування ООН було уповноважено відновлювати мир і забезпечувати дотримання перемир'я, одночасно виступаючи як канал зв'язку з Північною Кореєю. Його очолює командувач американськими військовими, які дислокуються у Південній Кореї.

Північна Корея раніше назвала Командування ООН "інструментом конфронтації США", який не має нічого спільного з Організацією Об'єднаних Націй, та "незаконною військовою організацією", яку необхідно розпустити, щоб запобігти початку нової війни на Корейському півострові.

Мілітарна політика КНДР

Незважаючи на попередження з боку США та інших країн, раніше Північна Корея заявила, що її відносини з Росією у сфері озброєнь зміцнюватимуться.

Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен висловив серйозне занепокоєння з приводу військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Блінкен заявив, що США за цим уважно стежить.

Також пізніше стало відомо, що Північна Корея заявила про намір посилити розробку ядерної зброї у відповідь на нещодавнє випробувальне запуск США міжконтинентальної балістичної ракети.