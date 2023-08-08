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Китай та РФ шукають шляхи для військової взаємодії, - Пентагон

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Вівторок 08 серпня 2023 02:46
Китай та РФ шукають шляхи для військової взаємодії, - Пентагон Фото: речник Пентагону генерал Патрік Райдер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай та Росія шукають шляхи для військової взаємодії, однак США уважно стежать за цим і готові діяти у разі потреби.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, нікого не здивує те, що Китай і Росія продовжують шукати шляхи для (військової - ред.) взаємодії. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією та діятимемо належним чином", - сказав речник Пентагону.

Зазначається, що таким чином він відповів на запитання щодо спільних маневрів РФ та Китаю неподалік Алеутських островів, які належать США.

Кораблі РФ та Китаю біля Аляски

Минулого тижня РФ та Китай направили до берегів Аляски свої військово-морські сили. Флотилія із 11 кораблів пройшла поруч з Алеутськими островами, однак не перетнула межу між міжнародними і американськими водами.

За російськими та китайськими кораблями стежили чотири американські есмінці та літаки P-8 Poseidon.

"Це вперше в історії. Враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним", - сказав капітан ВМС у відставці Брент Садлер.

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