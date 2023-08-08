Китай и РФ ищут пути для военного взаимодействия, - Пентагон

Китай и Россия ищут пути для военного взаимодействия, однако США внимательно следят за этим и готовы действовать в случае необходимости.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для (военного - ред.) взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом", - сказал представитель Пентагона.

Отмечается, что таким образом он ответил на вопросы относительно совместных маневров РФ и Китая неподалеку от принадлежащих США Алеутских островов.

Корабли РФ и Китая у Аляски

На прошлой неделе РФ и Китай направили к берегам Аляски свои военно-морские силы. Флотилия из 11 кораблей прошла рядом с Алеутскими островами, однако не пересекла границу между международными и американскими водами.

За российскими и китайскими кораблями следили четыре американских эсминца и самолета P-8 Poseidon.

"Это впервые в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", - сказал капитан ВМС в отставке Брент Садлер.

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