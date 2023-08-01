Китай та ОАЕ вперше проведуть спільні військові навчання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони КНР .

Відповідно до річного плану та консенсусу, досягнутого між Китаєм і Об’єднаними Арабськими Еміратами, спільні навчання ВПС під назвою Falcon Shield-2023 пройдуть у серпні в китайському Сіньцзяні.

"Це перше спільне навчання обох військово-повітряних сил, спрямоване на поглиблення прагматичних обмінів і співпраці між двома військами та посилення взаєморозуміння та довіри", - йдеться у повідомлення міноборони КНР.

Підготовка китайської армії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу перед військовим командуванням Східного театру воєнних дій заявив, що очікує від своєї армії кращої підготовки до війни та у плануванні бойових дій. Китайський очільник зазначив, що світ вступив у новий період потрясінь та змін.

Китай і Росія домовились провести спільні військові навчання у Японському морі. Зазначається, що китайська військово-морська флотилія, яка складається з п'яти військових кораблів приєднається до російських військово-морських і повітряних сил.