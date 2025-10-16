Китай та Франція зближуються: що приховує новий стратегічний діалог

Під час зустрічі міністра закордонних справ КНР Ван з радником президента Франції з дипломатії Еммануелем Бонном, Китай висловив готовність поглиблювати стратегічні відносини з Францією.

Зокрема Ван Ї під час зустрічі наголосив на важливості поглиблення стратегічної взаємної довіри та просування всебічної співпраці між двома країнами.

Крім того, міністр зазначив, що Китай очікує від Франції стійких політичних гарантій для розвитку двосторонніх відносин, хоча деталей щодо цього не розкрив.

Серед ключових напрямів для співпраці Ван Ї виділив:

цивільну ядерну енергетику;

аерокосмічну галузь;

сільське господарство та харчову промисловість;

штучний інтелект;

нові види енергії.

За його словами, розвиток цих сфер дозволить обом країнам зміцнити економічну стабільність та технологічний потенціал.

Крім економічних тем, сторони обговорили кризу в Україні, ситуацію на Близькому Сході та питання глобального управління. Обидві країни погодилися підтримувати координовану комунікацію щодо важливих міжнародних викликів.

Аналітики зазначають, що цей крок Китаю може свідчити про прагнення Пекіна посилити свій вплив у Європі, одночасно створюючи більш стійкі політичні та економічні відносини з ключовими західними партнерами.