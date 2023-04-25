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Китай и ЕС должны строить отношения, не учитывая позицию по войне, - посол

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Пекин, Вторник 25 апреля 2023 10:17
Китай и ЕС должны строить отношения, не учитывая позицию по войне, - посол Фото: посол Китая в ЕС Фу Цун (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Китае считают, что Европейский союз должен строить отношения с Пекином, не учитывая его позиции по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Китая в ЕС Фу Цуна в интервью The Paper.

По его мнению, европейские страны озабочены войной России против Украины и на этом фоне рассматривают те или иные вопросы. Дипломат заявил, что ЕС оценивает китайско-европейские связи через призму "украинского вопроса".

Фу Цун добавил, что отношения Китая с Евросоюзом являются "многогранными, а не односторонними". Потому, по его словам, европейская сторона не должна рассматривать сотрудничество с Пекином через призму Украины.

Посол еще раз повторил позицию лидера Китая Си Цзиньпина о том, что Китай не является создателем или стороной так называемого "кризиса в Украине".

Напомним, посол Китая в ЕС Фу Цун заверил ЕС, что связи Пекина с Европой "неограничены", как и с Россией.

Также ранее китайский дипломат назвал "безграничную" дружбу Пекина и Москвы "риторическим приемом".

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