Так, головний радник президента Бразилії Селсо Аморім зустрівся 23 травня у Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, як йдеться у заяві уряду Бразилії, у пошуках "політики вирішення проблеми" щодо так званої "кризи" в Україні та деескалації ситуаціії.

Серед спільних домовленостей, на які посилаються Китай і Бразилія, є те, що обидва вони "підтримують міжнародну мирну конференцію, яку визнають як Росія, так і Україна, за рівноправної участі всіх відповідних сторін, на додаток до справедливого обговорення всіх планів миру".

Бразилія та Китай у спільному комюніке вважають, що для деескалації конфлікту необхідно дотримуватися трьох принципів:







Згідно із заявою, обидві країни закликають до мобілізації для "зміцнення міжнародного співробітництва" в таких секторах, як енергетика, торгівля та продовольча безпека. Також "безпека критично важливої ​​інфраструктури, включаючи трубопроводи та підводні оптичні кабелі, щоб захистити стабільність глобальних промислових і постачальних ланцюгів".

Що передувало

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва прийняв рішення не брати участь у саміті миру щодо України, який відбудеться 15 і 16 червня у Швейцарії.

Варто зазначити, що це комюніке добре відповідає так званому "мирному плану" Китаю по Україні.

Додамо, що Китай та Бразилія входять до БРІКС, де, крім інших членів, є і Росія. Минулого року глава Кремля Володимир Путін планував брати участь у саміті БРІКС, але зрештою відмовився від цієї витівки, ймовірно, все ж таки побоюючись свого арешту через ордер МКС на території Преторії (ПАР), де відбувався захід.