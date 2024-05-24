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Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление о мире в Украине: есть важный нюанс по РФ

Фото: Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление о мире в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

23 мая правительства Бразилии и Китая опубликовали совместное заявление по решению войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. В частности, они считают, что конференция должна проходить только при участии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Так, главный советник президента Бразилии Селсо Аморим встретился 23 мая в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И, как говорится в заявлении правительства Бразилии, в поисках "политики решения проблемы" относительно так называемого "кризиса" в Украине и деэскалации ситуации.

Среди общих договоренностей, на которые ссылаются Китай и Бразилия, то, что оба они "поддерживают международную мирную конференцию, которую признают как Россия, так и Украина, при равноправном участии всех соответствующих сторон, в дополнение к справедливому обсуждению всех планов мира".

По словам пресс-службы Аморима, Бразилия и Китай теперь "должны привлечь дружественные страны к организации" встречи.

Другие "общие договоренности" во многом воспроизводят то, что китайская дипломатия защищала на встречах своего специального представителя на переговорах, посвященных войне в Украине. К примеру, отказ от использования оружия массового поражения и атак на АЭС.

В частности, Бразилия и Китай в совместном коммюнике считают, что для деэскалации конфликта необходимо придерживаться трех принципов:

  • нерасширение поля боя;
  • недопущение эскалации боевых действий;
  • ненагнетание ситуации хоть любой из сторон.

Заканчивая тему войны, Китай и Бразилия выступают за избегание, в общем, согласно обнародованному документу, "разделения мира на изолированные политические или экономические группы". Это, как отмечается, часть усилий Китая и Бразилии, чтобы предотвратить новую холодную войну.

Согласно заявлению, обе страны призывают к мобилизации для "укрепления международного сотрудничества" в таких секторах, как энергетика, торговля и продовольственная безопасность. Также "безопасность критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы и подводные оптические кабели, чтобы защитить стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей".

Что предшествовало

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва принял решение не участвовать в саммите мира по Украине, который состоится 15 и 16 июня в Швейцарии.

Стоит отметить, что это  коммюнике хорошо соответствует так называемому "мирному плану" Китая по Украине

Добавим, что Китай и Бразилия входят в БРИКС, где помимо других членов, есть и Россия. В прошлом году глава Кремля Владимир Путин планировал участвовать в саммите БРИКС, но в конечном итоге отказался от этой затеи, вероятно, все же опасаясь своего ареста из-за ордера МУС на территории Претории (ЮАР), где проходило мероприятие.

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