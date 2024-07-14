Китай створив неофіційну поліцію у закордонних країнах для стеження за діаспорою, - Bloomberg

За даними джерел видання, Канада зробила детальну карту того, що, за її словами, є таємними поліцейськими операціями Китаю в межах канадських кордонів.

Очікується, що Оттава поділиться своїми висновками з G-7 найближчими тижнями та хоче вивчити скоординовану відповідь.

Речник посольства Китаю в Оттаві заявив, що «немає так званих закордонних поліцейських відділень».

Великобританія прагне координувати свої дії разом з Канадою та іншими членами G-7, сказало одне з джерел. Але узгодження відповіді може бути складним, оскільки багато країн зіткнулися з цією проблемою на рівні правоохоронних органів, проте вони мають різні правові системи, зазначив інший чиновник.

«Іноземне втручання будь-якого роду є абсолютно неприйнятним. Оскільки тривають розслідування щодо іноземного втручання в Канаду, ми не будемо надавати подальших коментарів», — заявив Жан-Себастьян Комо, речник міністра громадської безпеки Канади Домініка Леблана .

Китай заявив, що центри, якими нібито керують місцеві волонтери, а не поліцейські, допомагають громадянам Китаю відновлювати документи та пропонують інші послуги.

"Китай суворо дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн", - заявив речник посольства в Оттаві.

Передісторія

Мадридська правозахисна група Safeguard Defenders заявила у звіті за 2022 рік, що Китай керує принаймні 54 таємними "поліцейськими відділеннями" на п’яти континентах.

Минулого року уряд Великої Британії з тривогою відреагував на повідомлення про нібито китайські поліцейські дільниці в країні, назвавши цю інформацію «кричущою». У червні 2023 року він заявив, що Китай закрив центри, і що розслідування не виявило незаконної діяльності китайської держави.

Минулого року влада США висунула звинувачення двом особам у Нью-Йорку за звинуваченнями в проведенні незаконної поліцейської операції в нижньому Манхеттені для філії Міністерства громадської безпеки Китаю з метою «контролю та залякування дисидентів і тих, хто критикує» уряд у Пекіні.

Італія почала досліджувати ймовірні операції Китаю після того, як Safeguard Defenders повідомила, що тут знаходиться найбільша кількість так званих дільниць.

Уряд Німеччини заявив, що в країні є дві такі "дільниці".