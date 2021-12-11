Не только Китай: США ввели санкции для нескольких стран за нарушение прав человека

США ввели санкции для нескольких стран за нарушение прав человека . Они коснулись десятков лиц и организаций, связанных с Китаем, Мьянмой, Северной Кореей и Бангладешем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Канада и Великобритания присоединились к введению санкций, связанных с нарушениями прав человека в Мьянме. Это отметили в Министерстве финансов.

"Наши действия сегодня, особенно в партнерстве с Соединенным Королевством и Канадой, посылают сигнал о том, что демократии во всем мире будут действовать против тех, кто злоупотребляет властью государства для причинения страданий и репрессий", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

Посольство Китая в Вашингтоне осудило этот шаг США как "серьезное вмешательство во внутренние дела Китая" и "серьезное нарушение основных норм, регулирующих международные отношения".

Представитель посольства Лю Пэнъюй заявил, что это нанесет "серьезный ущерб китайско-американским отношениям", и призвал Вашингтон отменить решение.

Миссия Северной Кореи при ООН и посольства Мьянмы и Бангладеш в Вашингтоне пока не отреагировали на санкции.