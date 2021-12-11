Не только Китай: США ввели санкции для нескольких стран за нарушение прав человека
США ввели санкции для нескольких стран за нарушение прав человека. Они коснулись десятков лиц и организаций, связанных с Китаем, Мьянмой, Северной Кореей и Бангладешем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Канада и Великобритания присоединились к введению санкций, связанных с нарушениями прав человека в Мьянме. Это отметили в Министерстве финансов.
"Наши действия сегодня, особенно в партнерстве с Соединенным Королевством и Канадой, посылают сигнал о том, что демократии во всем мире будут действовать против тех, кто злоупотребляет властью государства для причинения страданий и репрессий", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.
Посольство Китая в Вашингтоне осудило этот шаг США как "серьезное вмешательство во внутренние дела Китая" и "серьезное нарушение основных норм, регулирующих международные отношения".
Представитель посольства Лю Пэнъюй заявил, что это нанесет "серьезный ущерб китайско-американским отношениям", и призвал Вашингтон отменить решение.
Миссия Северной Кореи при ООН и посольства Мьянмы и Бангладеш в Вашингтоне пока не отреагировали на санкции.
Отмечается, что такой шаг администрация Байдена приняла перед виртуальным саммитом за демократию.
Напомним, что США готовят санкции перед саммитом за демократию. Они коснуться лиц из нескольких стран, которые подозреваются в нарушении демократии и прав человека, коррупции и других преступлениях.