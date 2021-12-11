Не тільки Китай: США ввели санкції для кількох країн за порушення прав людини

США ввели санкції для кількох країн за порушення прав людини . Вони торкнулися десятків осіб і організацій, пов'язаних з Китаєм, М'янмою, Північною Кореєю і Бангладешем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Канада і Великобританія приєдналися до введення санкцій, пов'язаних з порушеннями прав людини в М'янмі. Це відзначили в Міністерстві фінансів.

"Наші дії сьогодні, особливо в партнерстві зі Сполученим Королівством і Канадою, посилають сигнал про те, що демократії в усьому світі будуть діяти проти тих, хто зловживає владою держави для заподіяння страждань і репресій", - заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

Посольство Китаю у Вашингтоні засудило цей крок США як "серйозне втручання у внутрішні справи Китаю" та "серйозне порушення основних норм, що регулюють міжнародні відносини".

Представник посольства Лю Пен'юй заявив, що це завдасть "серйозної шкоди китайсько-американським відносинам", і закликав Вашингтон скасувати рішення.

Місія Північної Кореї при ООН і посольства М'янми й Бангладеш у Вашингтоні поки не відреагували на санкції.