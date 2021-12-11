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Не тільки Китай: США ввели санкції для кількох країн за порушення прав людини

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США, Субота 11 грудня 2021 06:57
Не тільки Китай: США ввели санкції для кількох країн за порушення прав людини Фото: США ввели санкції для кількох країн за порушення прав людини (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США ввели санкції для кількох країн за порушення прав людини. Вони торкнулися десятків осіб і організацій, пов'язаних з Китаєм, М'янмою, Північною Кореєю і Бангладешем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Канада і Великобританія приєдналися до введення санкцій, пов'язаних з порушеннями прав людини в М'янмі. Це відзначили в Міністерстві фінансів.

"Наші дії сьогодні, особливо в партнерстві зі Сполученим Королівством і Канадою, посилають сигнал про те, що демократії в усьому світі будуть діяти проти тих, хто зловживає владою держави для заподіяння страждань і репресій", - заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

Посольство Китаю у Вашингтоні засудило цей крок США як "серйозне втручання у внутрішні справи Китаю" та "серйозне порушення основних норм, що регулюють міжнародні відносини".

Представник посольства Лю Пен'юй заявив, що це завдасть "серйозної шкоди китайсько-американським відносинам", і закликав Вашингтон скасувати рішення.

Місія Північної Кореї при ООН і посольства М'янми й Бангладеш у Вашингтоні поки не відреагували на санкції.

Зазначається, що такий крок адміністрація Байдена прийняла перед віртуальним самітом за демократію.

Нагадаємо, що США готують санкції перед самітом за демократію. Вони стосуються осіб з декількох країн, які підозрюються в порушенні демократії і прав людини, корупції та інших злочинах.

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