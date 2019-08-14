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Цены на нефть упали на ослаблении экономики Китая и росте запасов в США

Новости » Экономика    14.08.2019 - 13:34
Цены на нефть упали на ослаблении экономики Китая и росте запасов в США
Фото: добыча нефти (Statoil.com)

Цены на нефть упали ниже 61 доллара за баррель

Цены на нефть снизились в среду, 14 августа, из-за слабых экономических данных Китая за июль и увеличения запасов нефти в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что фьючерсы на нефть марки Brent к 9:08 снизились на 0,8% до 60,79 дол. за баррель, а на нефть WTI на 1,17% до 56,43 дол. за баррель.

Слабые экономические данные Китая за июль подчеркнули проблемы страны из-за торговой войны с США. В этот период темп промышленного производства КНР снизился до 17-летнего минимума.

В то же время, в США на прошлой неделе неожиданно выросли запасы нефти. Такие данные сообщили представители Американского института нефти (API). По информации API запасы нефти увеличились на 3,7 млн. баррелей до 443 млн., несмотря на прогнозируемое сокращение на 2,8 млн. баррелей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о падении цены на нефть в начале недели. Причиной этого стало снижение мирового спроса.

Также сообщалось, что из-за торгового конфликта между США и Китаем 7 августа цена на нефть впервые опустилась ниже 57 долларов с начала года.

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