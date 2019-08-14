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Ціни на нафту впали на ослабленні економіки Китаю і зростання запасів у США

Новини » Економіка    14.08.2019 - 13:34
Ціни на нафту впали на ослабленні економіки Китаю і зростання запасів у США
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Ціни на нафту впали нижче 61 доларів за барель

Ціни на нафту знизилися в середу, 14 серпня, із-за слабких економічних даних Китаю за липень і збільшення запасів нафти в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що ф'ючерси на нафту марки Brent до 9:08 знизилися на 0,8% до 60,79 дол. за барель, а на нафту WTI на 1,17% до 56,43 дол. за барель.

Слабкі економічні дані з Китаю за липень підкреслили проблеми країни через торгової війни з США. У цей період темп промислового виробництва КНР знизився до 17-річного мінімуму.

У той же час, в США минулого тижня несподівано зросли запаси нафти. Такі дані повідомили представники Американського інституту нафти (API). За інформацією API, запаси нафти збільшилися на 3,7 млн. барелів до 443 млн., незважаючи на прогнозоване скорочення на 2,8 млн. барелів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про падінні ціни на нафту на початку тижня. Причиною цього стало зниження світового попиту.

Також,повідомлялося, що через торговельний конфлікт між США і Китаєм 7 серпня ціна на нафту вперше опустилася нижче 57 доларів з початку року.

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