Китай спустив на воду загадковий корабель, призначення якого невідоме, - ЗМІ

Китай вивів у море невідомий корабель. За своєю конструкцією він нагадує авіаносець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.
Як пише видання, китайський корабель має різні комерційні, а не військові маркування. При цьому він не схожий на жоден інший встановлений клас кораблів ВМС Китаю. Ймовірно, це може бути перший у своєму роді нібито цивільний дослідницький корабель.
Однак журналісти зауважили цікаву деталь в конструкції корабля - три надбудови, які є характерними для авіаносців. Зазвичай на таких кораблях стоять один чи два таких "острови", а на новому судні їх три. При цьому на третю конструкцію виведено димові труби - це також є нетиповим рішенням. На судні видно і розподіл на польотну та ангарну палуби. Це також є ознакою авіаносного корабля.
Наразі все ще не відомі назва та характеристики нового китайського корабля. Немає даних і щодо фактичного функціоналу та призначення.
За даними ЗМІ, судно спустили на воду приблизно у вересні-жовтні цього року. На знімках помітно емблему, яка вказує на його приналежність до CSSC (Китайської державної кораблебудівної корпорації - ред.). Цей корабель може бути навчальною, тестовою або демонстраційною платформою.
Раніше РБК-Україна писало про те, що в перше в історії армія Китаю вивела у море одночасно усі свої авіаносці. Це дає змогу поглянути на те, як КНР може розгорнути свої судна під час, скажімо, нападу на Тайвань.
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