Китай спустил на воду загадочный корабль, назначение которого неизвестно, - СМИ

Как пишет издание, китайский корабль имеет разные коммерческие, а не военные маркировки. При этом он не похож ни на один другой установленный класс кораблей ВМС Китая. Вероятно, это может быть первый в своем роде якобы гражданский исследовательский корабль.

Однако журналисты заметили интересную деталь в конструкции корабля - три надстройки, которые характерны для авианосцев. Обычно на таких кораблях стоят один или два таких "острова", а на новом судне их три. При этом на третью конструкцию выведены дымовые трубы – это также нетипичное решение. На судне видно и распределение на полетную и ангарную палубы. Это также признак авианосного корабля.

Пока все еще не известны названия и характеристики нового китайского корабля. Нет данных и о фактическом функционале и назначении.

По данным СМИ, судно спустили на воду примерно в сентябре-октябре этого года. На снимках заметна эмблема, указывающая на его принадлежность к CSSC (Китайской государственной кораблестроительной корпорации – ред.). Этот корабль может быть обучающей, тестовой или демонстрационной платформой.