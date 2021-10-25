Китай сократит использование ископаемого топлива до уровня ниже 20% к 2060 году. Уже к 2030 году они снизятся более чем на 65% по сравнению с уровнем 2005 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

"Китай намерен постепенно увеличить долю потребления неископаемых энергоресурсов примерно до 20% к 2025 году, примерно до 25% к 2030 году и более 80% к 2060 году", - говорится в сообщении.

В руководящих принципах также была подтверждена более ранняя цель сокращения выбросов углерода на единицу ВВП на 18% к 2025 году по сравнению со стандартами 2020 года.

Эти руководящие принципы Китая появляются по мере того, как страны готовятся к климатическому саммиту в Глазго 31 октября, на котором лидера страны Си Цзиньпина "явно не будет".