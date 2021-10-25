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Китай скоротить використання викопного палива до рівня нижче 20% до 2060 року

Автор: Анна Полисученко

Китай скоротить використання викопного палива до рівня нижче 20% до 2060 року. Вже до 2030 року вони знизяться більш ніж на 65% в порівнянні з рівнем 2005 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

"Китай має намір поступово збільшити частку споживання невикопаних енергоресурсів приблизно до 20% до 2025 року, приблизно до 25% до 2030 року і більше 80% до 2060 року", - йдеться в повідомленні.

У керівних принципах також була підтверджена більш рання мета скорочення викидів вуглецю на одиницю ВВП на 18% до 2025 року в порівнянні зі стандартами 2020 року.

Ці керівні принципи Китаю з'являються в міру того, як країни готуються до кліматичного саміту в Глазго 31 жовтня, на якому лідера країни Сі Цзіньпіна "явно не буде".

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Китай