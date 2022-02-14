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Китай сохранил статус крупнейшего торгового партнера Украины

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 17:29
Китай сохранил статус крупнейшего торгового партнера Украины Фото: доля Китая во внешнем обороте Украины упала до 12,0% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По итогам 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) упала до 12,0% (19 362,9 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, на втором месте Россия - 11 609,2 млн долларов с долей 7,2%. На третьем месте Польша - 10 922,3 млн долларов (6,8%), на четвертом - Германия 10 326,9 млн долларов (6,4%), на пятом - Турция - 8 710,9 млн долларов (5,4%). США находятся на шестом месте (7 637,3 млн долларов, 4,7%).

Всего на страны ЕС приходится 39,3% внешнего оборота Украины.

Китай сохранил статус крупнейшего торгового партнера Украины

Напомним, экспорт товаров и услуг из Украины 2021 год составил 79 724,3 млн долларов, что на 34,3% больше по сравнению с 2020 годом. Импорт вырос на 33,9% до 80 400,7 млн долларов.

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Государственная служба статистики
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