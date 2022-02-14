Китай сохранил статус крупнейшего торгового партнера Украины

По итогам 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) упала до 12,0% (19 362,9 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, на втором месте Россия - 11 609,2 млн долларов с долей 7,2%. На третьем месте Польша - 10 922,3 млн долларов (6,8%), на четвертом - Германия 10 326,9 млн долларов (6,4%), на пятом - Турция - 8 710,9 млн долларов (5,4%). США находятся на шестом месте (7 637,3 млн долларов, 4,7%). Всего на страны ЕС приходится 39,3% внешнего оборота Украины.