ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай зберіг статус найбільшого торгового партнера України

Новость на русском →
Україна, Понеділок 14 лютого 2022 17:29
Китай зберіг статус найбільшого торгового партнера України Фото: частка Китаю в зовнішньому обороті України впала до 12,0% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За підсумками 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) впала до 12,0% (19 362,9 млн доларів). За підсумками 2020 року його частка була 13,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, на другому місці Росія - 11 609,2 млн доларів з часткою 7,2%. На третьому місці Польща - 10 922,3 млн доларів (6,8%), на четвертому - Німеччина 10 326,9 млн доларів (6,4%), на п'ятому - Туреччина-8 710,9 млн доларів (5,4%). США знаходяться на шостому місці (7 637,3 млн доларів, 4,7%).

Всього на країни ЄС припадає 39,3% зовнішнього обороту України.

Китай зберіг статус найбільшого торгового партнера України

Нагадавши, експорт товарів і послуг з України 2021 рік склав 79 724,3 млн доларів, що на 34,3% більше в порівнянні з 2020 роком. Імпорт зріс на 33,9% до 80 400,7 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України