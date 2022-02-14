Китай зберіг статус найбільшого торгового партнера України
За підсумками 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) впала до 12,0% (19 362,9 млн доларів). За підсумками 2020 року його частка була 13,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, на другому місці Росія - 11 609,2 млн доларів з часткою 7,2%. На третьому місці Польща - 10 922,3 млн доларів (6,8%), на четвертому - Німеччина 10 326,9 млн доларів (6,4%), на п'ятому - Туреччина-8 710,9 млн доларів (5,4%). США знаходяться на шостому місці (7 637,3 млн доларів, 4,7%).
Всього на країни ЄС припадає 39,3% зовнішнього обороту України.
Нагадавши, експорт товарів і послуг з України 2021 рік склав 79 724,3 млн доларів, що на 34,3% більше в порівнянні з 2020 роком. Імпорт зріс на 33,9% до 80 400,7 млн доларів.