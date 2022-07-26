Китай серьезно пригрозил США из-за визита Пелоси в Тайвань

По его словам, Китай будет применять решительные меры для пресечения любого иностранного вмешательства и заговоров в пользу независимости Тайваня, а также решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

В частности, министерство национальной обороны заявило, что Китай неоднократно заявлял о своем решительном неприятии визита Пелоси на Тайвань.

Как пишет издание, если Пелоси, как "лицо № 3" правительства США, посетит Тайвань, это серьезно нарушит принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно поставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвет политическую основу китайско-американских отношений, и неизбежно нанесет ущерб Китаю и США.