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Китай считает неизбежным "воссоединение" с Тайванем. Готов применить силу

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 14:21
Китай считает неизбежным "воссоединение" с Тайванем. Готов применить силу Фото: китайские военные (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Сергей Пышкин

Власти Китая заявили о неминуемом "воссоединении" страны с Тайванем. Готовы применить силу, если не удастся достичь цели мирным путем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Китай обнародовал "белую книгу" - информационный бюллетень, в котором власть излагает свою позицию по важным вопросам.

В "белой книге" содержится тезис о "воссоединении" Китая и Тайваня, что "является общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей" и якобы основывается на принципах создателей современной КНР - Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Власти Китая добавляют, что Пекин готов к мирному "воссоединению", однако не исключают силовой сценарий захвата острова, если "не будет другого выбора".

Также отмечается, что в случае вхождения в состав Китая Тайвань будет иметь длительное время с высокой степенью автономии для внедрения социальной системы, которая будет отличаться от материковой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай недавно проводил военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин игнорирует звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.

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