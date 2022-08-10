Китай считает неизбежным "воссоединение" с Тайванем. Готов применить силу
Власти Китая заявили о неминуемом "воссоединении" страны с Тайванем. Готовы применить силу, если не удастся достичь цели мирным путем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".
Китай обнародовал "белую книгу" - информационный бюллетень, в котором власть излагает свою позицию по важным вопросам.
В "белой книге" содержится тезис о "воссоединении" Китая и Тайваня, что "является общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей" и якобы основывается на принципах создателей современной КНР - Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.
Власти Китая добавляют, что Пекин готов к мирному "воссоединению", однако не исключают силовой сценарий захвата острова, если "не будет другого выбора".
Также отмечается, что в случае вхождения в состав Китая Тайвань будет иметь длительное время с высокой степенью автономии для внедрения социальной системы, которая будет отличаться от материковой.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай недавно проводил военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин игнорирует звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.
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