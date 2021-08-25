ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Китай может самостоятельно продолжить изучение происхождения коронавируса, - ВОЗ

Новина українською →
Женева, Среда 25 августа 2021 20:45
Китай может самостоятельно продолжить изучение происхождения коронавируса, - ВОЗ Фото: ВОЗ допускает возможность самостоятельного исследования Китаем происхождения COVID-19 (freepik)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Китайские ученые могут самостоятельно провести дополнительные исследования по происхождению коронавируса. Ранее их определили специалисты ВОЗ, посетившие в начале года Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

По его словам, в начале 2021 года Китай посетила международная комиссия, которая подготовила доклад. В нем, в частности, обозначены дальнейшие исследования по происхождению коронавируса.

"Эти исследования проводятся, китайские коллеги могут самостоятельно провести их", - отметил Райан.

Он добавил, что эти исследования требуют более узкой специализации и они проводятся.

Напомним, ранее ВОЗ создала новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Китай Коронавирус
NEWS
Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину
Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий