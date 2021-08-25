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Китай може самостійно продовжити вивчення походження коронавірусу, - ВООЗ

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Женева, Середа 25 серпня 2021 20:45
Китай може самостійно продовжити вивчення походження коронавірусу, - ВООЗ Фото: ВООЗ допускає можливість самостійного дослідження Китаєм Походження COVID-19 (freepik)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Китайські вчені можуть самостійно провести додаткові дослідження за походженням коронавірусу. Раніше їх визначили фахівці ВООЗ, які відвідали на початку року Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана.

За його словами, на початку 2021 року Китай відвідала міжнародна комісія, яка підготувала доповідь. У ньому, зокрема, позначені подальші дослідження за походженням коронавірусу.

"Ці дослідження проводяться, китайські колеги можуть самостійно провести їх", - зазначив Райан.

Він додав, що ці дослідження вимагають більш вузької спеціалізації і вони проводяться.

Нагадаємо, раніше ВООЗ створила нову групу експертів, яка працюватиме над з'ясуванням Походження коронавірусу.

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