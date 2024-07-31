Китай розширив заборону на експорт військових дронів після візиту Кулеби до Пекіна, - Bloomberg

Дрони з високоточним вимірювальним обладнанням додані до чорного списку рядом агентств, включаючи Центральну військову комісію. Доповнення вносять зміни до списку, опублікованого минулого року, та набудуть чинності з 1 вересня.

У той час як влада Китаю зняла заборони на експорт безпілотників споживчого класу, міністерство торгівлі підтвердило свою позицію, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для "поширення зброї масової поразки, тероризму або у військових цілях".

Уряд голови Сі Цзіньпіна опублікував директиву за кілька днів після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідав Китай після вторгнення Росії до його країни у 2022 році. Пекін неодноразово відкидав критику з боку Заходу з приводу того, що він постачає до Москви товари подвійного призначення, які мають військове застосування.

Європейські чиновники нещодавно заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель проти України, повідомляв Bloomberg. Китай відкинув подібні звинувачення, заявивши, що азіатська країна не постачала зброю жодній із сторін конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Китай "виступає проти експорту безпілотників, які використовуються з немирною метою, і проти введення окремими країнами незаконних санкцій щодо китайських компаній і приватних осіб під приводом використання безпілотників", додало міністерство торгівлі Китаю.