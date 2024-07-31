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Китай расширил запрет на экспорт военных дронов после визита Кулебы в Пекин, - Bloomberg

Фото: Китай запретил экспорт военных дронов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Китай скорректировал экспортный контроль над беспилотниками, предназначенными для военного использования, поскольку Пекин сталкивается с растущей критикой со стороны США и их союзников из-за поддержки войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Дроны с высокоточным измерительным оборудованием добавлены в черный список рядом агентств, включая Центральную военную комиссию. Дополнения вносят изменения в список, опубликованный в прошлом году, и вступят в силу с 1 сентября.

В то время как власти Китая сняли запреты на экспорт беспилотников потребительского класса, министерство торговли подтвердило свою позицию, что гражданское оборудование не должно использоваться для "распространения оружия массового поражения, терроризма или в военных целях".

Правительство председателя Си Цзиньпина опубликовало директиву через несколько дней после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые посетил Китай после вторжения России в его страну в 2022 году. Пекин неоднократно отвергал критику со стороны Запада по поводу того, что он поставляет в Москву товары двойного назначения, имеющие военное применение.

Европейские чиновники недавно заявили, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, используемую против Украины, сообщал Bloomberg. Китай отверг подобные обвинения, заявив, что азиатская страна не поставляла оружие ни одной из сторон конфликта  и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Китай "выступает против экспорта беспилотников, используемых в немирных целях, и против введения отдельными странами незаконных санкций в отношении китайских компаний и частных лиц под предлогом использования беспилотников", добавило министерство торговли Китая.

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