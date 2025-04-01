Китай розпочав нові військові навчання навколо Тайваню: що відомо

За його словами, у вівторок китайські військові почали військові навчання "з кількох напрямків". У цих навчаннях маневрах задіяні сухопутні війська, військово-морські, повітряні та ракетні сили.

Маневри включають відпрацювання "атак на морські та наземні цілі", а також блокаду ключових районів і морських шляхів для перевірки здатності військ до спільних операцій.

Bloomberg пише, що останні китайські навчання поблизу Тайваню, судячи з усього, перевіряють зовнішню політику адміністрації Трампа. Зокрема, американці зосереджені на протидії амбіціям Пекіна у Східній Азії, одночасно підштовхуючи Європу витрачати більше коштів на оборону для відбиття атак Росії.

Під час нещодавніх поїздок на Філіппіни і в Японію міністр оборони США Піт Хегсет обіцяв надати ракетні системи, війська та інші ресурси для протидії Китаю.

Також він заявив, що Вашингтон забезпечить "надійне стримування" в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванською протокою. Тайбей привітав цю позицію, а міністр закордонних справ Тайваню Лінь Чіалун заявив, що цінує занепокоєння, виявлене США і Японією "у зв'язку з викликами Китаю світовому порядку".

Також видання нагадало, що Китай провів кілька серій таких навчань поблизу Тайваню відтоді, як президент Лай Чінг-де обійняв посаду в Тайбеї майже рік тому. Пекін розглядає острів, де проживає близько 23 мільйонів осіб, як свою територію, яку зрештою необхідно взяти під свій контроль. Зокрема силою, якщо буде необхідність.

США тим часом є головним гарантом безпеки Тайбея і юридично зобов'язані допомагати Тайваню захищати себе.

"У середині березня Китай провів навчання навколо Тайваню, які він пов'язав із кроками США на підтримку самоврядного архіпелагу і діями так званих сил незалежності - натякаючи на Демократичну прогресивну партію Лая", - додало Bloomberg.