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Тайвань помітив китайські кораблі після заяв Пекіну про "готовність до бою"

Тайвань, Неділя 13 жовтня 2024 19:21
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Тайвань помітив китайські кораблі після заяв Пекіну про "готовність до бою" Фото: Тайвань заявив про наближення китайських авіаносців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Тайвань заявив про наближення авіаносців Китаю до острова. Це відбулось невдовзі після випощеного китайськими військовими відео про "готовність до бою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тайвань повідомив, що китайська авіаносна група зайшла у води поблизу протоки Баші, яка і відокремлює Тайвань від Філіппін.

Це сталось на фоні того, як китайські військові випустили пропагандистське відео, в якому заявили, що вони "готові до бою".

Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайська військово-морська група на чолі з авіаносцем "Ляонін" увійшла у води поблизу протоки Баші, яка з'єднує Південно-Китайське море з Тихим океаном і відокремлює Тайвань від Філіппін.

Наразі відомо, що Збройні сили Тайваню "уважно стежать" за розвитком подій і "проявляють належну пильність і реагування".

Зауважимо, що раніше сьогодні командування Східного фронту Народно-визвольної армії Китаю, яке відповідає за територію, що включає Тайвань, розмістило на своїх сторінках у соціальних мережах пропагандистське відео під назвою "Повна готовність і вичікування перед боєм".

У ньому показані винищувачі й військові кораблі, мобільні ракетні установки, і десантні машини, а також невелика карта Тайваню, включена в один з китайських ієрогліфів, які формують назву відео.

Загострення у Південно-Китайському морі

Нагадаємо, що Китай претендує на контроль над майже всією акваторією Південно-Китайського моря. Однак на цей район також претендують Бруней, Малайзія, Філіппіни та В'єтнам, що викликає обурення його сусідів та Сполучених Штатів, які посилили свою безпекову активність у регіоні.

Мало того, на початку місяця голова комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін оголосив Тайвань "недоторканною територією Китаю" та підтвердив свою обіцянку здобути "возз'єднання" з демократичним Тайванем.

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