Тайвань помітив китайські кораблі після заяв Пекіну про "готовність до бою"

Тайвань заявив про наближення авіаносців Китаю до острова. Це відбулось невдовзі після випощеного китайськими військовими відео про "готовність до бою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тайвань повідомив, що китайська авіаносна група зайшла у води поблизу протоки Баші, яка і відокремлює Тайвань від Філіппін.

Це сталось на фоні того, як китайські військові випустили пропагандистське відео, в якому заявили, що вони "готові до бою".

Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайська військово-морська група на чолі з авіаносцем "Ляонін" увійшла у води поблизу протоки Баші, яка з'єднує Південно-Китайське море з Тихим океаном і відокремлює Тайвань від Філіппін.

Наразі відомо, що Збройні сили Тайваню "уважно стежать" за розвитком подій і "проявляють належну пильність і реагування".

Зауважимо, що раніше сьогодні командування Східного фронту Народно-визвольної армії Китаю, яке відповідає за територію, що включає Тайвань, розмістило на своїх сторінках у соціальних мережах пропагандистське відео під назвою "Повна готовність і вичікування перед боєм".

У ньому показані винищувачі й військові кораблі, мобільні ракетні установки, і десантні машини, а також невелика карта Тайваню, включена в один з китайських ієрогліфів, які формують назву відео.