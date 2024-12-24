Китай різко змінив генерала армії, який відповідав за політичну лояльність

Тепер цю посаду очолює Чень Хуей, попри те, що він не має досвіду у цій галузі. Основним завданням генерала є забезпечення політичної лояльності та належне управління особовим складом.

Раніше ж Хуей працював у військово-повітряних силах (ВПС), а з квітня 2023-го був призначений комісаром Повітряно-космічних сил НВАК.

Зазначається, що він змінив Цинь Шутуна. Водночас причини відставки останнього не розголошуються. Попередник Циня пішов у відставку у віці 65 років, що відповідає неофіційному пенсійному віку для високопосадовців армії.

Зокрема додаткові запитання викликали відсутність командувача сухопутних військ Лі Цяоміна та колишнього політичного комісара Цинь Шутуна під час церемонії призначення Хуея на нову посаду.

"Найвпливовіший лідер Китаю з часів Мао Цзедуна посилює свій контроль над армією. Цього року він наказав провести реорганізацію армії, замінивши Сили стратегічної підтримки, створені у 2015 році, трьома новими родами військ. Він також провів першу з 2014 року військово-політичну робочу конференцію - конклав, який він раніше використовував для утвердження своєї влади над НВАК", - пише Bloomberg.

Корупція у НВАК

НВАК, яка є найбільшою у світі за кількістю особового складу, останнім часом опинилася в центрі уваги через низку корупційних скандалів. Ці інциденти зачепили не лише двох міністрів оборони, але й декількох високопосадовців, пов’язаних із підрозділами Ракетних військ, а також Мяо Хуа, який обіймав високу посаду у Центральній військовій комісії Китаю.

Як писали ЗМІ в кінці листопада, у Китаї вже третій міністр оборони підозрюється у корупції.