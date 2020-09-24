Китай, но не Путин: кто поздравил Лукашенко с инаугурацией

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Александр Лукашенко в среду, 23 сентября, во время тайной инаугурации в Минске вступил на очередной президентский срок. Кто поздравил Лукашенко с инаугурацией, читайте в материале РБК-Украина.

Китай уважает "выбор белорусского народа"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Веньбинь во время встречи с Лукашенко поздравил его со вступлением на очередной президентский срок.

"Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси. Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность", - подчеркнул он.

Поздравления от президента Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Лукашенко с инаугурацией. Лидер Туркменистана пожелал всему белорусскому народу мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Других поздравлений от международных лидеров Лукашенко не поступало.

Путин не поздравил Лукашенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин не поздравил своего белорусского коллегу со вступлением на очередной президентский срок. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, поздравление с инаугурацией не является обязательным.

"Президент (Путин - ред.) поздравил президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и дальше уже очно во время недавнего рабочего визита президента Беларуси в Сочи", - добавил представитель Кремля.

Напомним, Украина, Германия, Дания, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Эстония, Канада, США и Европейский союз отказались признавать легитимность Лукашенко после его тайной инаугурации.