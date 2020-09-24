Китай, но не Путин: кто поздравил Лукашенко с инаугурацией

Александр Лукашенко в среду, 23 сентября, во время тайной инаугурации в Минске вступил на очередной президентский срок. Кто поздравил Лукашенко с инаугурацией, читайте в материале РБК-Украина.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Веньбинь во время встречи с Лукашенко поздравил его со вступлением на очередной президентский срок.
"Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси. Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность", - подчеркнул он.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Лукашенко с инаугурацией. Лидер Туркменистана пожелал всему белорусскому народу мира, дальнейшего прогресса и процветания.
Других поздравлений от международных лидеров Лукашенко не поступало.
Президент Российской Федерации Владимир Путин не поздравил своего белорусского коллегу со вступлением на очередной президентский срок. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, поздравление с инаугурацией не является обязательным.
"Президент (Путин - ред.) поздравил президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и дальше уже очно во время недавнего рабочего визита президента Беларуси в Сочи", - добавил представитель Кремля.
Напомним, Украина, Германия, Дания, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Эстония, Канада, США и Европейский союз отказались признавать легитимность Лукашенко после его тайной инаугурации.