Китай продовжить торгівлю з РФ під загрозою тарифів Трампа? Що говорить Подоляк

За словами Подоляка, після укладення торговельної угоди США і Євросоюз повернулися до максимально взаємокорисних відносин. І це важливо для Вашингтона, оскільки попереду - переговори про перерозподіл глобальних впливів між США з одного боку і Китаєм з іншого.



Він зазначив, що на цьому тлі виникає питання - чи готовий Китай розміняти домовленості зі США та Європою на безглузду підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

"Ти втрачаєш глобальні ринки, ти заходиш у конфліктну велику торговельну там або навіть економічну війну... Ну тобто ти хочеш захистити суб'єкта, який ламає правила ціною втрати трильйонного ринку. Я вважаю, що Китай набагато розумніший", - додав радник керівника ОП.

Також він звернув увагу, що економіка Китаю зараз "почувається не дуже добре" на відміну від того, що було п'ять років тому. Тому не можна сказати, що КНР сьогодні економічно домінує.

Подоляк уточнив, що публічні заяви Китаю про те, що він "не дозволить Росії програти" і "це для нас стратегічне вікно можливостей", - це елемент переговорної позиції.

На його думку, Китай у такий спосіб каже: враховуйте наші інтереси, ми хочемо певних гарантій, ми прагнемо до домінування серед глобальних гравців і хочемо, щоб архітектура світу мала дещо інший вигляд.