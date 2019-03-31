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Китай продолжил заморозку тарифов на импорт автомобилей из США

Новости » Политика    31.03.2019 - 17:55
Китай продолжил заморозку тарифов на импорт автомобилей из США
Иллюстративное фото (УНИАН)

Заморозка действия пошлин продлиться с 1 апреля

В Министерстве Китайской народной республики (КНР) сообщили, что они приняли решение продлить приостановку действия повышенных пошлин для импорта из США автомобилей и запчастей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина КНР.

Заморозка действия повышенных пошлин будет продлено с 1 апреля 2019 года.

"Государственная комиссия КНР по таможенным тарифам постановила продолжить приостановку действия решения о взимании повышенных таможенных пошлин на автомобили и комплектующие из США", - сообщили в Минфине КНР.

Также они добавили, что срок приостановления мер по корректировке тарифов будет объявлено отдельно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп заявил, что работа над торговой сделкой с Китаем "идет хорошо". Президент США сказал, что ждет сохранения 25-процентных пошлин на европейские легкие грузовики на фоне продолжающихся параллельно торговых переговоров с Европейским союзом, однако компании смогут избежать их, если будут строить заводы в США, а таке добавил, что его призыв на некоторое время оставить в силе пошлины на импорт китайских товаров не говорит о проблемах в переговорном процессе.

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