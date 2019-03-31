ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай продовжив заморожування тарифів на імпорт автомобілів зі США

Новини » Політика    31.03.2019 - 17:55
Китай продовжив заморожування тарифів на імпорт автомобілів зі США
Ілюстративне фото (УНІАН)

Заморожування дії мит триватиме з 1 квітня

У Міністерстві Китайської народної республіки (КНР) повідомили, що вони прийняли рішення продовжити призупинення дії підвищених мит для імпорту із США автомобілів і запчастин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну КНР.

Замороження дії підвищених мит буде продовжено з 1 квітня 2019 року.

"Державна комісія КНР щодо митних тарифів постановила продовжити призупинення дії рішення про стягнення підвищених митних зборів на автомобілі і комплектуючі з США", - повідомили в Мінфіні КНР.

Також вони додали, що термін призупинення заходів по коригуванню тарифів буде оголошено окремо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп заявив, що робота над торговельною угодою з Китаєм "йде добре". Президент США сказав, що чекає збереження 25-відсоткового мита на європейські легкі вантажівки на тлі триваючих паралельно торгових переговорів з Європейським союзом, однак компанії зможуть уникнути їх, якщо будуть будувати заводи в США, а також додав, що його призов на деякий час залишити в силі мита на імпорт китайських товарів не говорить про проблеми в переговорному процесі

У Китаї через вибух на фабриці загинули люди У США висловили готовність до угоди з Лондоном після Brexit
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайпошлины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся