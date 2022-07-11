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Китай и Россия бросают вызов действующему международному порядку, - Блинкен

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Бангкок, Понедельник 11 июля 2022 22:23
Китай и Россия бросают вызов действующему международному порядку, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Китая и РФ пытаются изменить существующий международный порядок, который был создан после Второй мировой войны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Thai PBS.

Блинкен подчеркнул, что после завершения Второй мировой в международной политике сформировались правила, которые базировались на: уважении суверенитета, независимости, территориальной целостности, прав человека, Всеобщей декларации прав человека и уставе ООН. С тех времен не было ни одной глобальной войны.

По словам чиновника, сейчас Китай и Россия бросили вызов международному порядку.

"Он (международный порядок - ред.) оспаривается Россией в ее агрессии против Украины. Потому что дело не только в ужасных разрушениях и смертях в Украине, но и в том, что, если России будет позволено делать то, что она делает, это означает, что мы вернемся к миру, в котором большие страны могут запугивать малые страны", - подчеркнул госсекретарь.

При этом Китай, по мнению Блинкена, также противится существующему международному порядку, действуя все более агрессивно в регионе и усиливая репрессии внутри страны.

Напомним, ранее Блинкен заявлял, что протесты на Шри-Ланке могут быть связаны с войной России против Украины, из-за которой заблокирован экспорт украинского зерна.

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