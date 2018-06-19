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Китай призывает США воздержаться от угроз ввести дополнительные пошлины

НовостиПолитика    19.06.2018 - 12:24
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

В МИД Китая отметили, что правительство КНР не боится торговой войны

Министерство иностранных дел Китая призывает Соединенные Штаты воздержаться от угроз ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан, передает Reuters.

Кроме того, по словам Шуана, Китай не боится торговой войны, однако не хотел бы в ней участвовать.

Напомним, ранее в Китае пообещали ответить на угрозы Трампа о пошлинах на 200 млрд долларов.  

"Если США опубликуют такой список, Китаю придется принять комплексные количественные и качественные меры и нанести решительный ответный удар", - указывается в заявлении Министерства коммерции Китая.

Трамп пообещал Apple не собирать пошлины с собранных в Китае iPhone, - NYT
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, торговля, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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