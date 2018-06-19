Китай закликає США утриматися від погроз ввести додаткові мита

У МЗС Китаю зазначили, що уряд КНР не боїться торгової війни

Міністерство закордонних справ Китаю закликає Сполучені Штати утриматися від gjгроз ввести додаткові мита на китайські товари на суму 200 млрд доларів. Про це на брифінгу заявив прес-секретар МЗС Китаю Ген Шуан, передає Reuters.

Крім того, за словами Шуана, Китай не боїться торгової війни, проте не хотів би брати в ній участь.

Нагадаємо, раніше в Китаї пообіцяли відповісти на погрози Трампа про мита на 200 млрд доларів.

"Якщо США опублікують такий список, Китаю доведеться прийняти комплексні кількісні та якісні заходи і нанести рішучий удар у відповідь", - зазначається в заяві Міністерства комерції Китаю.