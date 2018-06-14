Китай закликає США зробити "мудрий вибір" перед рішенням про мита

Пекін розраховує на відмову США від 25% мит на імпорт товарів із Китаю

Китай наполегливо закликає США зробити "мудрий вибір" у сфері торгівлі і пригрозив відповідними заходами, якщо Вашингтон піде на введення мит на імпорт товарів. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Йі, передає Reuters.

"Першим вибором є співпраця і взаємна вигода. Інший вибір - конфронтація і взаємний збиток. Китай обирає перше. Ми сподіваємося, що США також зможуть зробити мудрий вибір. Звичайно, ми підготувалися до того, щоб відповісти на другий варіант", - заявив Ван Йі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, что Китай відмовиться від досягнутих угод з США в разі введення мит. До цього стало відомо, що США продовжать обмежувальні заходи щодо торгівлі з Китаєм. Зокрема, 15 червня Вашингтон оприлюднить перелік китайських товарів на суму 50 млрд доларів, на які буде накладено 25-відсоткове мито.