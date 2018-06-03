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Интервью

Китай откажется от достигнутых соглашений с США в случае введения пошлин

НовостиЭкономика    03.06.2018 - 12:59
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Китай и США достигли "позитивного прогресса" в переговорах по торговле

Китай откажется от достигнутых ранее торговых соглашений с США в случае введения пошлин на китайские товары. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров между китайским вице-премьером Лю Хэ и министром торговли США Уилбором Россом, передает Xinhua.

"Все экономические и торговые результаты переговоров не вступят в силу, если американская сторона введет какие-либо санкции, в том числе повышение тарифов", - говорится в заявлении Пекина.

Также сообщается, что стороны на переговорах достигли "позитивного прогресса", однако некоторые детали должны быть подтверждены обеими сторонами. Предполагается, что итогом диалога Пекина и Вашингтона станет предотвращение торговой войны.

Напомним, ранее сообщалось, что США продлят ограничительные меры относительно торговли с Китаем. До 15 июня Вашингтон обнародует перечень китайских товаров на сумму 50 млрд долларов, на которые будет наложена 25-процентная пошлина.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, торговля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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