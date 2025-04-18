Китай припинив купувати скраплений газ у США та збільшив імпорт з Росії, - NYT
Китай повність припинив купувати скраплений природний газ у США після введення 15% тарифу на постачання СПГ 10 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як повідомляє видання, дані відстеження суден свідчать про те, що Пекін продовжує відокремлюватися від американської економіки. За інформацією митної служби Китаю китайський імпорт СПГ зі США вже впав до низького рівня у період з листопада по січень.
Водночас Китай розширив закупівлі у Росії, яка минулого року поставила до країни в чотири рази більше скрапленого газу, ніж Сполучені Штати.
Лише два вантажні судна з СПГ зі США прямували до Китаю, коли Пекін запровадив тарифи на американське викопне паливо у відповідь на перший раунд 10-відсоткових тарифів на китайські товари, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.
За даними бельгійської енергетичної компанії Kpler, один корабель прибув до Китаю до того, як тарифи набули чинності, і вивантажив свій вантаж, а інший попрямував до Бангладеш, щоб уникнути тарифів.
Видання зазначає, що бойкот Європою природного газу з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році означає, що російський газ продається за дуже низькою ціною, тоді як європейські компанії платять значно більше за газ з інших країн, включаючи США.
Таким чином китайські компанії отримали можливість купувати багато газу за низькою ціною в Росії, а не в Сполучених Штатах.
NYT нагадала, що постачання СПГ із США до Китаю різко зросли після підписання в січні 2020 року торгової угоди між Пекіном і Вашингтоном. Угода містила обіцянку Китаю збільшити закупівлю американського газу, але не обов'язково для використання в Китаї.
Потім вони різко впали у 2022 році, оскільки американський газ відправлявся до Європи за високими цінами після рішення європейців не купувати російський газ.
За даними митної адміністрації Китаю, минулого року на США припадало 3% імпорту природного газу в Китай.
Тарифна війна США та Китаю
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп спершу ввів додаткові мита для Китаю в розмірі 20%, потім підняв їх ще на 34%. Американський лідер підвищував мита щоразу, коли Китай оголошував про заходи реагування.
Через декілька днів Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, одночасно оголосивши про 90-денну паузу на мита на десятки товарів інших країн.
Після цього Пекін підняв мита на американські товари до 125%.
Днями у Білому домі заявили, що внаслідок дій у відповідь на тарифи США Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США в розмірі до 245%.
Пізніше в адміністрації Трампа пояснили цю заяву. Там стверджують, що лише деякі китайські товари, такі як електромобілі та шприци, оподатковуються митом у 245%. Це не новий широкомасштабний тариф США, запроваджений проти Китаю.
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