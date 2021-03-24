Китай приостановил прием российских грузов из-за коронавируса на продукции

Таможенные органы Китая приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий на неделю. Прием остановлен из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках продуктов водного промысла.

Об этом сообщило главное таможенное управление КНР .

Китай вводит ограничения на прием грузов не только на продовольствие. Так, в марте РЖД не менее двух раз ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия из-за отказа в приеме поездов со стороны КНР. Ограничения связаны со строгими нормами санитарной обработки.

"Таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продуктов водного промысла, включая "Камчатморепродукт", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" и ОАО "Южморрыбфлот", - говорится в сообщении ведомства

Коронавирус обнаружили на упаковках нескольких партий замороженных кеты и минтая из России.

В августе следы коронавируса обнаружили на упаковке креветок, которые прибыли в партии импортных продуктов из Эквадора в провинцию Аньхой на востоке Китая.

В сентябре частицы коронавируса в КНР выявили на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России.

Также сообщалось, что коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.