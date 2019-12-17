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Китай принял на вооружение первый построенный в стране авианосец

Новости » Транспорт     17.12.2019 - 16:53
Китай принял на вооружение первый построенный в стране авианосец
Фото: авианосец "Шаньдун" (npr.org)

Корабль был спущен на воду еще 2017 года и прошел несколько этапов испытаний

Китай принял на вооружение первый самостоятельно построенный авианосец "Шаньдун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, корабль был спущен на воду еще 2017 года и прошел несколько этапов испытаний.

Конструкция "Шаньдуна" похожа на конструкцию авианосца "Ляонин", который Китай купил у Украины в 1998 году в недостроенном состоянии. Впоследствии он был перестроен и переоборудован. Сейчас "Ляонин" используется в основном для учений.

За официальной церемонией включения "Шаньдуна" в состав флота наблюдал глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он контролирует обновление вооруженных сил и разработку новых видов оружия. В последнее время Пекин усиливает свое военно-морское присутствие в Южнокитайском море и вокруг Тайваня.

По сообщениям государственных СМИ, Китай нуждается как минимум шесть авианосцев. В то же время Соединенные Штаты имеют 10 авианосцев и планируют построить еще два.

Китайские военные официально еще не объявляли о планах по строительству третьего авианосца, но официальные государственные СМИ Китая сообщили, что он уже строится.

Напомним, американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику.

Кроме того, американский авианосец George H. W. Bush прибыл в верфь Норфолка для планового технического обслуживания, которое продлится 28 месяцев.

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Новости Украины Китайавианосец
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