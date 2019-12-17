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Китай взяв на озброєння перший збудований в країні авіаносець

Новини » Транспорт     17.12.2019 - 16:53
Китай взяв на озброєння перший збудований в країні авіаносець
Фото: авіаносець "Таньдун" (npr.org)

Корабель був спущений на воду ще 2017 року та пройшов кілька етапів випробувань

Китай взяв на озброєння перший самостійно збудований авіаносець "Шаньдун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, корабель був спущений на воду ще 2017 року та пройшов кілька етапів випробувань.

Конструкція "Шаньдуна" схожа на конструкцію авіаносця "Ляонін", який Китай купив в Україні у 1998 році у недобудованому стані. Згодом він був добудуванний та переобладнаний. Зараз "Ляонін" використовується переважно для навчань.

За офіційною церемонією включення "Шаньдуна" в склад флоту спостерігав голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Він контролює оновлення збройних сил і розробку нових видів зброї. Останнім часом Пекін посилює свою військово-морську присутність у Південнокитайському морі та навколо Тайваню.

За повідомленнями державних ЗМІ, Китай потребує щонайменше шість авіаносців. Водночас Сполучені Штати мають 10 авіаносців і планують збудувати ще два.

Китайські військові офіційно ще не оголошували про плани щодо будівництва третього авіаносця, але офіційні державні ЗМІ Китаю повідомили, що він вже будується.

Нагадаємо, американський атомний авіаносець "Гаррі Трумен" вперше за останні майже три десятиліття перетнув Північний полярний круг, увійшовши в Арктику.

Крім того, американський авіаносець George H. W. Bush прибув у верф Норфолка для планового технічного обслуговування, який триватиме 28 місяців.

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