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Китай не примет участия в ядерных переговорах с РФ и США

Новости » Политика    06.05.2019 - 13:53
Китай не примет участия в ядерных переговорах с РФ и США
Фото: Гэн Шуан (zjbtv.com)

В Китае заявили, что их ядерные силы минимальны

Представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что Китай не будет участвовать ни в каких переговорах по трехсторонней ядерной сделке с США и Россией. Об этом сообщает Reuters.

Шуан отметил, что ядерные силы страны минимальны, они нужны для обеспечения национальной безопасности и не могут сравниться с силами США и России.

"Китай выступает против того, чтобы какая-либо страна делала заявления от имени Китая по поводу контроля вооружения. Мы также не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении", - сказал оню

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. В частности, Трамп поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями.

РБК-Украина писало, что США заявляли о развертывании Россией дополнительных ракет. Россия разместила дополнительное число ракет 9М729, которые нарушают Договор о ракетах. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

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