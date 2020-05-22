Китай примет новый закон о нацбезопасности Гонконга против воли протестующих

В Китае на ежегодных Всекитайских собраниях народных представителей рассмотрят закон о национальной безопасности Гонконга. Его внедрят против воли гонконгских протестующих.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, согласно новому закону о национальной безопасности, в Гонконге запретят антиправительственные призывы, призывы к отделению от Китая и государственную измену. При этом власть не будет принимать его отдельно, таким образом он сразу вступит в силу на территории Гонконга.

Как отмечается, такое решение Пекин принял после того, как увидел, что местные власти Гонконга неспособны самостоятельно ввести похожие меры. Всекитайское собрание и раньше имело полномочия до принудительного внедрения законов на территории автономии, но воздерживались от этого.

Напомним, в Гонконге, несмотря на карантинные ограничения из-за коронавируса, возобновились антиправительственные акции протеста. Несколько сотен демонстрантов собрались, чтобы выразить протест администрации региона и правительства Китая. Чтобы не нарушать карантин, протестующие собирались маленькими группами.